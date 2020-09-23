«Никаких доказательств некого российского участия — как они говорят, "российский след" — в произошедшем нет и быть не может», — цитирует Захарову Интерфакс.
Дипломат подчеркнула, что власти ФРГ по-прежнему не дали ответ на официальные запросы Генпрокуратуры РФ об оказании поддержки российским правоохранительным органам в рамках проводимой ими доследственной проверки.
Известие о том, что блогер Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.
Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.