Министерство обороны Великобритании в своем официальном Twitter-аккаунте назвало Украину задним двором России. Соответствующий твит был опубликован 22 сентября

На Украине с 22 по 25 сентября проходят военные маневры «Объединенные усилия» с участием стран НАТО. Скандальный твит оборонного ведомства был посвящен отработке британскими и украинскими военными десантирования, которое происходило в Николаевской области.

«Мы приземлились на задний двор России», — говорилось в подписи к фотографии британского военного.

📸Soldiers from @TheParachuteReg have jumped into Ukraine to test the UK's ability to rapidly support its allies should the need arise.



Here are the elite soldiers in action: https://t.co/4YhpTNthWE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 22, 2020

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На публикацию в своем Telegram-канале 23 сентября обратил внимание украинский журналист Юрий Ткачев.

«Это просто вам для понимания того, как нас воспринимают наши "западные партнёры": как российский задний двор. Ну и вот они радостно рапортуют: этот самый задний двор (Украину) они отжали», — написал он.

Ранее сообщалось, что наблюдать за учениями под Николаевом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Главе государства собирались продемонстрировать возможности американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, однако по неизвестной причине произошел сбой и комплекс так и не смог произвести выстрелы по условным целям.