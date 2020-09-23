Единственное изменение, которого требует Конституция Белоруссии, действовавшая до 1994 года, это утверждение за русским языком статуса государственного, рассказал белорусский искусствовед Александр Морунов в интервью изданию Украина.ру

Если сделать поправку о языке, Конституцию образца 1994 года, считает Морунов, вполне можно использовать как основу нового документа.

По мнению эксперта, гражданам не столько нужны законодательные изменения, сколько обратная связь от властей.

«Сам процесс реформирования Основного закона в ближайшем будущем может оказаться полезен именно фактом общественной и экспертной дискуссии с возможностью канализировать протестные настроения в легальное конструктивное русло», — сказал Морунов.

Главная причина недовольства большинства протестующих, комментирует эксперт, это именно отсутствие обратной связи людей с государством, и она обществу сейчас просто необходима, чтобы «котел не взорвался».

Эксперт объяснил, почему старая Конституция Белоруссии - ящик Пандоры со скелетами

Полный текст интервью будет опубликован на сайте Украина.ру в ближайшее время.