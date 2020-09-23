В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» возник внутренний конфликт из-за выдвижения кандидата на пост мэра Николаева: городская организация официально выдвинула Артема Ильюка, а областная - Владислава Чайку. Об этом в среду, 23 сентября, в своем Telegram-канале написал экс-нардеп Сергей Лещенко

О выдвижении обоих кандидатов на официальном сайте также сообщила пресс-служба политсилы.

По словам Лещенко, Артем Ильюк «близок к группе Левочкина-Бойко», в то время как «на выдвижение Чайки приехал нардеп Юрий Загородний, близкий к Виктору Медведчуку».

«Забавно то, что Чайка раньше публично поддерживал команду Владимира Зеленского и даже якобы хотел баллотироваться в мэры Николаева от партии "Слуга народа". По некоторой информации, Чайка является братом супруги председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова», — добавил Лещенко.

Как отмечает украинское издание «Фокус», похожая проблема назревает и в Одессе, где долгое время происходит конфликт группы влияния Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича с группой Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина: от первой на выборы мэра собралась нардеп Татьяна Плачкова, от второй — нардеп Николай Скорик.

Выборы в местные органы власти на Украине пройдут 25 октября.