Литва никак не может простить Белоруссии то, что в 1994 году республика выбрала свой путь, и с точки зрения социально-экономического развития, и с точки зрения отношений с Россией. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире телеканала «Россия 1»

Сергей Смирнов: Белорусский избиратель уверен, что надо соблюдать существующий Основной закон страны, а не создавать новый © Facebook, Сергей Смирновъ

«Им не нравится страна, которая развивается своим умом, находится в союзе с Россией, не готова и не будет подчиняться. Все это у них вызывает дикую ненависть и скрежет зубов», — категоричен Дзермант.

Политолог также добавил, что белорусские граждане запомнили пример Украины, и не хотят повторения майдана у себя в стране.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.