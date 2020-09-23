Эксперт подчеркнул, что Минск пытался выстраивать с Литвой взаимовыгодные отношения, однако они готовы были забыть о собственной экономической выгоде, лишь бы навредить Белоруссии.
«Им не нравится страна, которая развивается своим умом, находится в союзе с Россией, не готова и не будет подчиняться. Все это у них вызывает дикую ненависть и скрежет зубов», — категоричен Дзермант.
Политолог также добавил, что белорусские граждане запомнили пример Украины, и не хотят повторения майдана у себя в стране.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.