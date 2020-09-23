Те, кто устроил переворот на Украине, надеялись сделать ее настолько процветающей, что жители Крыма и Донбасса сами захотели бы вернуться в состав «европейской» страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Россия должна интегрировать Донбасс в свое экономическое пространство © Youtube / Алексей Зубец

«На сегодняшний день динамика экономики Донбасса выше, чем динамика украинской экономики. Вполне возможно, что через некоторое время республики Донбасса могут стать образцом для подражания для остальной Украины, потому что качество жизни в республиках будет заметно выше, чем на Украине. Кроме того, технологические цепочки, которые существовали до 2014 года, разорваны, то есть промышленности Донбасса в условиях серьезного экономического кризиса на Украине некуда будет интегрироваться», — рассказал эксперт.

Поэтому России необходимо интегрировать Донбасс в собственное экономическое пространство. Это будет залогом успешного экономического развития республик и того, что через не очень далекое время Донецк и Луганск по уровню социально-экономического развития превзойдут Украину, добавил Алексей Зубец.

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