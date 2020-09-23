Зеленский заявил, что украинская сторона стремится к полной интеграции в ЕС. По его словам, украинский народ может многое дать Европе.
Для украинцев очень важно знать, что их усилия не бессмысленны, подчеркнул Зеленский.
Это позволит многим поверить в собственные силы, считает он, так как граждане будут знать, что реформирование различных отраслей поможет приблизить страну к членству в ЕС и улучшить экономическое благосостояние.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что речь о вступлении Украины в ЕС не идет.
По ее словам, Украине понадобится минимум 15 лет для того, чтобы соответствовать критериям для вступления в ЕС. Однако и это не гарантирует присоединения страны к Европейскому союзу.