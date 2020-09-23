Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и лидер «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко совместно представили кандидата на пост градоначальника Винницы от ОПЗЖ, сообщает Obozrevatel 23 сентября

В начале сентября нынешнего года Вячеслав Узелков всполошил своих поклонников неоднозначным фото в Instagram, где он находился в палате онкологического отделения больницы.

Футболист Шовковский идет на местные выборы вместе с Кличко © commons.wikimedia.org, Aleksandr Osipov

Ранее в одном из интервью Узелков рассказал, что после перенесенного инсульта стал медленно говорить и часто его собеседникам кажется, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Спортсмену 41 год, боксом он начал заниматься в 8 лет. Выступал в полутяжелой весовой категории. За карьеру провел 34 боя, из них только четыре окончились поражениями. Чуть больше половины его побед завершились нокаутом противника. Свой последний бой боксер провел в 2014 году.

Ранее стало известно, что в Киевский городской совет будет баллотироваться еще один украинский спортсмен — вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский.

С 2014 года мэром столицы Украины является боксер-тяжеловес Виталий Кличко, известный своими нашумевшими высказываниями в духе: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».