В начале сентября нынешнего года Вячеслав Узелков всполошил своих поклонников неоднозначным фото в Instagram, где он находился в палате онкологического отделения больницы.
Из публикации было понятно, что там спортсмен не в первый раз, однако истинную причину визита в лечебное учреждение боксер так и не назвал.
Ранее в одном из интервью Узелков рассказал, что после перенесенного инсульта стал медленно говорить и часто его собеседникам кажется, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Спортсмену 41 год, боксом он начал заниматься в 8 лет. Выступал в полутяжелой весовой категории. За карьеру провел 34 боя, из них только четыре окончились поражениями. Чуть больше половины его побед завершились нокаутом противника. Свой последний бой боксер провел в 2014 году.
Ранее стало известно, что в Киевский городской совет будет баллотироваться еще один украинский спортсмен — вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский.
С 2014 года мэром столицы Украины является боксер-тяжеловес Виталий Кличко, известный своими нашумевшими высказываниями в духе: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».