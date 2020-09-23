Правительство Украины приняло решение поддержать законопроект, согласно которому в стране создадут Национальное военное мемориальное кладбище. Об этом у себя в Telegram-канале написал депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабинета министров

Убийство памяти. Судьба памятников войны на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Какие-либо детали о месте расположения объекта и сроках его строительства пока не приводятся.

В РФ в 2013 году было открыто Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах Московской области. Оно является крупнейшим в стране военным кладбищем, кроме военнослужащих там похоронены граждане, имеющие высокие заслуги перед Родиной. Среди них — космонавт Алексей Леонов, конструктор-оружейник Михаил Калашников, хоккеист Владимир Петров, вдова Юрия Гагарина и другие.