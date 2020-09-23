Предполагается, что новое кладбище будет предназначено для захоронения «борцов за независимость Украины в ХХ веке», а также военнослужащих, участников боевых действий и лиц, имеющих особые заслуги перед государством.
Какие-либо детали о месте расположения объекта и сроках его строительства пока не приводятся.
В РФ в 2013 году было открыто Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах Московской области. Оно является крупнейшим в стране военным кладбищем, кроме военнослужащих там похоронены граждане, имеющие высокие заслуги перед Родиной. Среди них — космонавт Алексей Леонов, конструктор-оружейник Михаил Калашников, хоккеист Владимир Петров, вдова Юрия Гагарина и другие.