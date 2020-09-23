Теоретически вполне возможно, что переговорная площадка по Донбассу может переместиться в Нур-Султан. Другой вопрос, насколько это поможет мирному урегулированию в регионе. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: Не факт, что бизнесмен Сейсембаев надолго задержится в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт подчеркнул, что переговоры в Минске длятся уже долго, не приносят особого результата, но все равно нужно проанализировать, насколько переговорная площадка в Нур-Султане будет эффективнее, чем в Минске.

«Минск был долгой, но малорезультативной площадкой. Нужно проанализировать, насколько переговорная площадка в Нур-Султане будет эффективнее, чем в Минске. Пока сложно какие-то очень мощные аргументы предоставить», — констатировал Полетаев.

Тем не менее, добавил политолог, у Казахстана есть опыт предоставления переговорной площадки по Сирии, и Нур-Султан вполне мог бы стать переговорной площадкой по Донбассу, если бы Минск не оказался ближе и оперативнее.

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