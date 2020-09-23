В эти дни из-за протестов в Белоруссии начались разговоры о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска в том числе в Нур-Султан (Астану).
Эксперт подчеркнул, что переговоры в Минске длятся уже долго, не приносят особого результата, но все равно нужно проанализировать, насколько переговорная площадка в Нур-Султане будет эффективнее, чем в Минске.
«Минск был долгой, но малорезультативной площадкой. Нужно проанализировать, насколько переговорная площадка в Нур-Султане будет эффективнее, чем в Минске. Пока сложно какие-то очень мощные аргументы предоставить», — констатировал Полетаев.
Тем не менее, добавил политолог, у Казахстана есть опыт предоставления переговорной площадки по Сирии, и Нур-Султан вполне мог бы стать переговорной площадкой по Донбассу, если бы Минск не оказался ближе и оперативнее.
Полностью интервью можно прочитать здесь.