Первый вариант, по версии Морунова, который может произойти в Белоруссии в ближайшее время, это объявление президентом Лукашенко себя пожизненным лидером страны.
Второй путь — назначить перспективного премьера, а потом по примеру Бориса Ельцина сделать гражданам новогодний подарок «Я устал, я ухожу».
Но тут, комментирует эксперт, есть шанс совсем потерять власть, если премьер-преемник окажется нечестным со своим «учителем».
В качестве третьего возможного исхода событий белорусский искусствовед назвал «любую непредсказуемую лажу, грозящую тотальным раздраем», то есть непрогнозируемые события, способные сохранить власть президента в его единоличном пользовании.
И только один из всех вариантов, говорит Морунов, это конституционная реформа и постепенный отход от дел действующего лидера, хотя и это будет происходить под неусыпным контролем самого Лукашенко.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте Украина.ру в ближайшее время.