Пожизненный президентский срок, «перспективный» премьер и другие неожиданные методы сохранения власти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может использовать их все, заявил белорусский искусствовед Александр Морунов в интервью изданию Украина.ру

Первый вариант, по версии Морунова, который может произойти в Белоруссии в ближайшее время, это объявление президентом Лукашенко себя пожизненным лидером страны.

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Но тут, комментирует эксперт, есть шанс совсем потерять власть, если премьер-преемник окажется нечестным со своим «учителем».

В качестве третьего возможного исхода событий белорусский искусствовед назвал «любую непредсказуемую лажу, грозящую тотальным раздраем», то есть непрогнозируемые события, способные сохранить власть президента в его единоличном пользовании.

И только один из всех вариантов, говорит Морунов, это конституционная реформа и постепенный отход от дел действующего лидера, хотя и это будет происходить под неусыпным контролем самого Лукашенко.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте Украина.ру в ближайшее время.