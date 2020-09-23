Депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Николай Тищенко косвенно подтвердил информацию СМИ о своем намерении войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) и принять участие в Минском процессе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 23 сентября

Украина.ру на Youtube Любовь Титаренко в прямом эфире: националисты Херсона против Чайковского – видео