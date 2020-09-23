Депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Николай Тищенко косвенно подтвердил информацию СМИ о своем намерении войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) и принять участие в Минском процессе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 23 сентября
«Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина, и это наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, что каждый украинский политик должен каждое утро задавать себе вопрос: "Что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе?". А задав, делать конкретные шаги», — говорится в сообщении.
Украина.ру на Youtube
Любовь Титаренко в прямом эфире: националисты Херсона против Чайковского – видео
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.