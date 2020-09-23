Скандальный депутат Тищенко может войти в состав ТКГ по Донбассу
Скандальный депутат Тищенко может войти в состав ТКГ по Донбассу
© Facebook, Николай Тищенко
«Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина, и это наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, что каждый украинский политик должен каждое утро задавать себе вопрос: "Что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе?". А задав, делать конкретные шаги», — говорится в сообщении.