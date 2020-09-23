Платежеспособные банки Украины в августе текущего года получили 4,252 млрд грн чистой прибыли (около 10 млрд рублей), что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 23 сентября сообщается на сайте Национального банка Украины

Пауки в Банке. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Доходы банков за январь-август увеличились на 2,4% к аналогичному прошлогоднему периоду — до 168,992 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,4 раза (до 20,414 млрд грн), комиссионные доходы — на 7,2% (до 42,949 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 3% (до 99,557 млрд грн).

Расходы банковской системы за восемь месяцев 2020 года составили 136,351 млрд грн (около 300 млрд руб.), что на 13% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года украинские банки получили 23,79 млрд грн (около 60 млрд руб.) чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.