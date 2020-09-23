Кабинет министров Украины в связи с выходом Wildberries на рынок страны рассмотрит возможность введения санкций против российских онлайн-сервисов, заявил 23 сентября украинский министр культуры Александр Ткаченко

«На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение Кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом», — цитирует Ткаченко РИА Новости.

«Аж в заднице жжет»: украинский блогер возмутился запуском продаж футболок с Путиным и символикой СССР

Это вызвало настоящую панику у украинских националистов.

«Такое предательство, что аж в заднице жжет. А то мы не знали, где купить футболку с Путиным», — написал «патриотичный» блогер Антон Ходза.

Его также вывели из себя предметы одежды с изображениями символики СССР, российской империи, ВДВ, которые предлагаются за украинскую национальную валюту.