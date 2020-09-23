Военнослужащий Народной милиции ДНР получил пулевое ранение от снайперского огня возле села Дзержинское Новоазовского района республики. Об этом 23 сентября сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Донбасс: «ни войны, ни мира» и туманное будущее © Facebook, Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

В Донбассе с 27 июля действует бессрочный запрет на любой вид огня, в том числе снайперский. Запрещены также полеты БПЛА, кроме тех, которые используют представители миссии ОБСЕ. Последние, по данным ДНР, зафиксировали на днях присутствие более 20 боевых машин украинской армии возле жилых домов в населенных пунктах Донбасса.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.