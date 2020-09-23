По внешней политике Белоруссии видно, что идет сближение с Россией, закрываются границы с Польшей и Литвой, многовекторность сдвигается в сторону Востока. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: Не факт, что бизнесмен Сейсембаев надолго задержится в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Например, в районе, где я живу, белорусские магазины начали открываться с какой-то бешеной скоростью. За последние пару месяцев 6-7 штук открылось. Мы уже скоро забудем, что местные производят. Это хоть и не про политику, но вещь знаковая», — указал Полетаев.

Политолог отметил, что хотя мнения казахстанских граждан в отношении белорусских протестов разделились, всем бы очень хотелось, чтобы кризис в республике благополучно завершился.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10% голосов. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.