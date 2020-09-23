Ранее стало известно, что Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам, участвующим в строительстве трубопровода «Северный поток – 2».
Как пояснил агентству источник, иностранные клубы, страхующие ответственность судовладельцев, безусловно, не станут рисковать, опасаясь последствий. При этом никакие российские компании в таких обществах не состоят.
По словам собеседника агентства, вопрос упирается, скорее, не в страхование, а в перестрахование.
«На прямой руке может быть любой страховщик, которому уже терять нечего», — говорит он.
При этом для российского бизнеса, который находится под санкциями, другой альтернативы для перестрахования, кроме как у РНПК, нет, пояснил источник.
Собеседник агентства отметил, что в случае какого-то события, например загрязнения моря, выплаты могут оказаться крупными. «Клубы страхуют на 1-2 миллиарда долларов», — уточнил он.