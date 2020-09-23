Суда, участвующие в строительстве "Северного потока – 2", может застраховать одна из российских компаний, которая уже находится под санкциями и которой нечего терять, при этом перестраховать эти риски сможет только Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), сообщает РИА Новости 22 сентября со ссылкой на источник на страховом рынке

«Все битвы будут проиграны»: Рар пояснил, что произойдет, если Германия «сдаст» «Северный поток-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Как пояснил агентству источник, иностранные клубы, страхующие ответственность судовладельцев, безусловно, не станут рисковать, опасаясь последствий. При этом никакие российские компании в таких обществах не состоят.

По словам собеседника агентства, вопрос упирается, скорее, не в страхование, а в перестрахование.

«На прямой руке может быть любой страховщик, которому уже терять нечего», — говорит он.

При этом для российского бизнеса, который находится под санкциями, другой альтернативы для перестрахования, кроме как у РНПК, нет, пояснил источник.

Собеседник агентства отметил, что в случае какого-то события, например загрязнения моря, выплаты могут оказаться крупными. «Клубы страхуют на 1-2 миллиарда долларов», — уточнил он.