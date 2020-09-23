Эксперт отметил, что в лучшем случае эта партия может получить какое-то участие во власти, но при условии сохранения Украиной прежнего курса, и при условии, что ее представители будут играть в этой системе второстепенную роль.
«Их просто немножко подпустят к кормушке. Не более того», — указал Ищенко.
По его мнению, один из лидеров партии Виктор Медведчук вызывает серьезное отторжение у радикальных националистов, которые рассматривают его возможную победу как приход к власти пророссийских сил, хотя он таковым не является.
И все эти атаки на Медведчука и его партию проводятся только для того, чтобы заставить их принять как можно худшие условия политического сотрудничества, добавил политолог.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.