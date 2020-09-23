Даже если «Оппозиционная платформа-За жизнь» одержит победу на местных выборах, а потом на возможных досрочных парламентских выборах, реальную власть она все равно не получит. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Медведчук рассказал об ущемленных русскоязычных гражданах Украины © vk.com, Виктор Медведчук | vk.com, Виктор Медведчук | Перейти в фотобанк

«Их просто немножко подпустят к кормушке. Не более того», — указал Ищенко.

По его мнению, один из лидеров партии Виктор Медведчук вызывает серьезное отторжение у радикальных националистов, которые рассматривают его возможную победу как приход к власти пророссийских сил, хотя он таковым не является.

И все эти атаки на Медведчука и его партию проводятся только для того, чтобы заставить их принять как можно худшие условия политического сотрудничества, добавил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.