«Предоставление разрешения на осуществление тематического/семестрового/годового оценивания предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и отдельных предметов вариативной составляющей не по 12-балльной шкале, а — "зачтено"/ "не зачтено" при проведении более 50% уроков в дистанционном формате», — объяснили в ведомстве.
Там добавили, что возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения предусмотрена Законом Украины «О среднем образовании».
«В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся им должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством», — уточнили в министерстве.