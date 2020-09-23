В украинских школах из-за пандемии коронавируса разрешили не ставить оценки по некоторым предметам. Об этом 23 сентября говорится в разъяснении министерства образования и науки Украины

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