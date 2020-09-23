НАК «Нафтогаз Украины» издевается над согражданами, рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко

Компания использует формулу «Амстердам+», согласно которой украинские потребители получают отечественный газ, как будто его купили на бирже в Амстердаме и заплатили сверх этого за доставку на Украину, пояснил Кучеренко.

При этом на самом деле газ на Украине добывается по существенно более низкой цене.

«Газ из скважины в Полтавской области мы покупаем по цене, будто он в Амстердаме и еще добавляем его транспортировки в Украину. Согласитесь, это выглядит как издевательство над потребителем», — сказал Кучеренко.

Пустые обещания премьера Шмыгаля. Сколько украинцы будут платить за газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С 1 сентября «Нафтогаз» поднял стоимость газа для населения Украины на 45%.

Также на 45% выросла стоимость газа, который монополист поставляет предприятиям теплокоммунэнерго, что не замедлит отразиться в платежках за тепло.