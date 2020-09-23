Компания использует формулу «Амстердам+», согласно которой украинские потребители получают отечественный газ, как будто его купили на бирже в Амстердаме и заплатили сверх этого за доставку на Украину, пояснил Кучеренко.
При этом на самом деле газ на Украине добывается по существенно более низкой цене.
«Газ из скважины в Полтавской области мы покупаем по цене, будто он в Амстердаме и еще добавляем его транспортировки в Украину. Согласитесь, это выглядит как издевательство над потребителем», — сказал Кучеренко.
По его словам, нужно, чтобы дочерняя компания «Нафтогаза» «Укргаздобыча» не отдавала газ материнской компании, а продавала его на бирже, что позволило бы сформировать превышение предложения над спросом и привести к снижению цены.
С 1 сентября «Нафтогаз» поднял стоимость газа для населения Украины на 45%.
Также на 45% выросла стоимость газа, который монополист поставляет предприятиям теплокоммунэнерго, что не замедлит отразиться в платежках за тепло.