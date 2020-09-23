Ожидать от канцлера ФРГ Ангелы Меркель поздравлений в адрес Александра Лукашенко по поводу его инаугурации не стоит. Об этом заявили в Кабинете министров ФРГ, передает РИА Новости

«На это не стоит рассчитывать», — приводит информагентство ответ правительства Германии.

В среду, 23 сентября, глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента республики.

На церемонии инаугурации Лукашенко сказал, что цветная революция в его стране потерпела фиаско, хотя «государственности был брошен беспрецедентный вызов». «Коронация вора в законе»: Латушко прокомментировал тайную инаугурацию Лукашенко © Кадр из видео/TUT.BY. Политика

Александр Лукашенко в шестой раз одержал победу на прошедших 9 августа выборах главы государства, набрав более 80% голосов избирателей. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь чуть более 10% белорусов.

После закрытия избирательных участков в стране вспыхнули протесты сторонников оппозиции, объявившей итоги выборов фальсифицированными. Белорусский ОМОН для разгона демонстрантов применил слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки.