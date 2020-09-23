«На это не стоит рассчитывать», — приводит информагентство ответ правительства Германии.
В среду, 23 сентября, глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента республики.
На церемонии инаугурации Лукашенко сказал, что цветная революция в его стране потерпела фиаско, хотя «государственности был брошен беспрецедентный вызов».
Александр Лукашенко в шестой раз одержал победу на прошедших 9 августа выборах главы государства, набрав более 80% голосов избирателей. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь чуть более 10% белорусов.
После закрытия избирательных участков в стране вспыхнули протесты сторонников оппозиции, объявившей итоги выборов фальсифицированными. Белорусский ОМОН для разгона демонстрантов применил слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки.