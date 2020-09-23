Киевский суд рассмотрит апелляцию института Нацпамяти на решение суда, признавшего символику дивизии СС «Галичина» нацистской.
Долинский опубликовал скриншот сообщения, которое получила адвокат. В нем, в частности, содержатся угрозы физической расправы над судьями и сотрудниками Окружного админсуда Киева.
«Все сотрудники и судьи Окружного административного суда Киева объявляются пособниками путинско-кремлевских сепаратистов и их холопов во власти, а в случае, если вы откажете в удовлетворении апелляционной жалобы, это не пройдет вам безнаказанно!» — пишет анонимный автор.
Отмечается, что также накануне суда адвокату Людмиле Браславской поступили угрозы, а ночью в подъезде и на двери истца Натальи Мясниковой развесили листовки с ее портретом, рунами СС и лозунгом «Слава нации, смерть врагам».
Неизвестный требует «отменить преступное решение Окружного административного суда Киева и официально заявить, что символика дивизии «Галичина» не является нацистской, а также публично извиниться перед народом Украины». В противном случае аноним обещает, что «зажгутся факелы расплаты».