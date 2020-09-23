Адвокат и истец в деле о символике дивизии СС «Галичина» получили угрозы в адрес судей и сотрудников Окружного админсуда Киева от неизвестного поклонника украинских эсесовцев. Об этом 23 сентября сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook, пишет «Капитал»

Словацкое восстание, начавшееся в Киеве. Как украинские партизаны громили галицких эсэсовцев по другую сторону Карпат © topwar.ru

Долинский опубликовал скриншот сообщения, которое получила адвокат. В нем, в частности, содержатся угрозы физической расправы над судьями и сотрудниками Окружного админсуда Киева.

«Все сотрудники и судьи Окружного административного суда Киева объявляются пособниками путинско-кремлевских сепаратистов и их холопов во власти, а в случае, если вы откажете в удовлетворении апелляционной жалобы, это не пройдет вам безнаказанно!» — пишет анонимный автор.

Отмечается, что также накануне суда адвокату Людмиле Браславской поступили угрозы, а ночью в подъезде и на двери истца Натальи Мясниковой развесили листовки с ее портретом, рунами СС и лозунгом «Слава нации, смерть врагам».

Неизвестный требует «отменить преступное решение Окружного административного суда Киева и официально заявить, что символика дивизии «Галичина» не является нацистской, а также публично извиниться перед народом Украины». В противном случае аноним обещает, что «зажгутся факелы расплаты».