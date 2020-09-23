Экипажи самолетов выполнили задачи в рамках совместных российско-белорусских учений «Славянское братство», второй этап которых начался во вторник, 22 сентября.
В воздух бомбардировщики поднялись с аэродрома Шайковка в Тверской области и, пролетев над территорией Белоруссии, сбросили бомбы на учебные цели. После этого российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
В учениях «Славянское братство» участвуют и военнослужащие 76-й псковской дивизии, использующие новейшее вооружение. В том числе автоматы АК-12 с навесным оборудованием, новые боевые машины БМД-4М, парашютные системы, а также средства связи и разведки.