Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 ВВС России поразили учебные цели на Ружанском полигоне в Белоруссии. Об этом 23 сентября сообщило Минобороны России

Россия и США вступили в полномасштабную гонку вооружений. Чем это грозит? © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

В воздух бомбардировщики поднялись с аэродрома Шайковка в Тверской области и, пролетев над территорией Белоруссии, сбросили бомбы на учебные цели. После этого российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В учениях «Славянское братство» участвуют и военнослужащие 76-й псковской дивизии, использующие новейшее вооружение. В том числе автоматы АК-12 с навесным оборудованием, новые боевые машины БМД-4М, парашютные системы, а также средства связи и разведки.