Что-то с Тиной не так. Фотография Кароль удивила пользователей сети

Пользователи раскритиковали новый снимок украинской певицы Тины Кароль, который она на днях опубликовала в своем Instаgram

Поклонники Тины Кароль попросили ее не налегать на спиртное © tina_karol / instagram.com

«Она располнела», «Как будто бы что-то не то с макияжем. Явно старит», «Или визажиста поменяли, или фотограф чё-то косячит. Что-то с Тиной не так», «Вес набрала», «Уже не первое фото, что-то не то с макияжем, не так расставлены тон-румяна. Глаза хорошо, а под глазами, щеки, как опухшая или постаревшая. Может, конечно, макияж здесь ни при чем», — написали пользователи в комментариях к снимкам.