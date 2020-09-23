Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Путин в беседе с Макроном предложил обратить внимание на другие версии произошедшего с Алексеем Навальным. В частности, он отметил, что есть «ниточки», ведущие в Латвию, где живет один из создателей «Новичка». Телефонный разговор глав государств состоялся 14 сентября.
«Много неточностей в формулировках. Я сказал то, что хотел сказать, большего я говорить не буду на эту тему. Следовательно, газета не могла и не может обладать достоверной информацией. Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, "слил" в прессу запись беседы двух президентов. Просто это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить», — сказал Песков.
Известие о том, что Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.
Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.
Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.