Французская газета не может располагать точными данными о содержании беседы президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном – Кремль не верит в то, что Елисейский дворец «слил» информацию. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости 23 сентября

Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Путин в беседе с Макроном предложил обратить внимание на другие версии произошедшего с Алексеем Навальным. В частности, он отметил, что есть «ниточки», ведущие в Латвию, где живет один из создателей «Новичка». Телефонный разговор глав государств состоялся 14 сентября.

«Много неточностей в формулировках. Я сказал то, что хотел сказать, большего я говорить не буду на эту тему. Следовательно, газета не могла и не может обладать достоверной информацией. Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, "слил" в прессу запись беседы двух президентов. Просто это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить», — сказал Песков.

Западные СМИ: в деле Навального немцы голословно обвиняют Россию, но отказываются предоставить конкретные факты © REUTERS, Michele Tantussi Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

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