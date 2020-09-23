Отвод российских силовиков от белорусской границы свидетельствует о том, что президент Александр Лукашенко сегодня потерял страх перед дворцовым переворотом, который обычно осуществляется силовиками. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Прямой эфир с Ростиславом Ищенко Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об отводе резерва российских силовиков. В конце августа президент РФ направил росгвардейцев к границе Белоруссии, чтобы в случае необходимости помочь республике.

Эксперт пояснил, что дворцовый переворот выгоден только тогда, когда у противников власти есть уверенность, что они приведут к власти своего человека, но у белорусской оппозиции такой уверенности нет.

«То есть у вас на улице бушует майдан, а здесь какие-то силовики перешли на сторону народа, Лукашенко упаковали, и пригласили кого-то из координационного совета оппозиции. Вступили с ними в переговоры, или признали Тихановскую президентом», — уточнил Ищенко.

Однако, отметил политолог, даже если предположить, что кто-то попытается предпринять силовые действия против Лукашенко, то нужно учесть, что Тихановская за границей, а дворцовый переворот не охватывает всех силовиков.

По его мнению, сейчас Лукашенко ждет предложений от той части Европы, которая окончательно не разрывала с ним связи, о том, как они будут выстраивать дальнейшие отношения.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.