Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации сказал, что цветная революция в его стране потерпела фиаско, хотя «государственности был брошен беспрецедентный вызов», передает Sputnik Беларусь 22 сентября

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — такое заявление сделал Лукашенко в ходе своей инаугурации.

По его словам, последние события в Белоруссии убеждают в том, что большинство граждан любят свою землю и желают ей мира, и «несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне» цветная революция не смогла взять над республикой верх.

После инаугурации Лукашенко оппозиционный Telegram-канал НЕХТА выложил призыв к белорусам выйти на улицы городов, чтобы «показать конец легитимности крысиного короля».

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Против митингующих силовиками были применены слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы.

В ходе уличных акций задержаны тысячи человек, сотни пострадали, в том числе правоохранители.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).