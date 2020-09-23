«У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА (…) Это амбициозный проект. Мы планируем где-то к 2025 году его построить. Пока что бизнес-составляющая там небольшая, но мы смотрим на развитие и понимаем, что это нужно», — сказал он.
По его словам, в 2020 году рынок БПЛА на Украине достигнет примерно 500 млн грн (около 1,3 млрд рублей).
В текущем году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым, и в следующем году может увеличиться до 1 млрд грн (около 2,5 млрд рублей).