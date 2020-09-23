До 2025 года в Киеве может появиться аэропорт для беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом 23 сентября в ходе Infrastructure Digital Day сообщил руководитель Всеукраинской федерации собственников беспилотников, дистрибьютор DJI на Украине Тарас Трояк, передает «Интерфакс-Украина»

«У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА (…) Это амбициозный проект. Мы планируем где-то к 2025 году его построить. Пока что бизнес-составляющая там небольшая, но мы смотрим на развитие и понимаем, что это нужно», — сказал он.

«Укроборонпром» представил первый военный дрон украинского производства © ukroboronprom.com.ua

В текущем году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым, и в следующем году может увеличиться до 1 млрд грн (около 2,5 млрд рублей).