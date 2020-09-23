Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания подал заявление в Госбюро расследований (ГБР) Украины о совершении им ряда преступлений в составе преступной группы. Об этом политик заявил в ходе своего обращения, опубликованного на Youtube 23 сентября

Азаров: Отношение заговорщиков к Майданам меняется сразу после захвата власти © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Петр Порошенко, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко, экс-спикер Верховной Рады Арсений Яненюк, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок и др.

«Я сейчас нахожусь возле посольства Украины в Минске, куда я сегодня подал официальное заявление о совершении мной преступлений в составе организованной преступной группы. Адресат заявления — Государственное бюро расследований. В заявлении я сообщил о совершении мной уголовных преступлений в составе группы лиц, которая с самого начала принимала участие в Майдане исключительно с целью захвата власти и личного обогащения», — заявил Жвания.

По его словам, он и названные им люди совершили действия с целью захвата власти. Жвания сказал, что для реализации этого плана по поручению Порошенко и других участников он лично давил на тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с целью заставить его уйти в отставку.