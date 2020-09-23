На Украине вырастили самый большой алмаз в мире - в 109 карат. Об этом 21 сентября сообщили в сюжете ТСН

Белорусские алмазы. Авантюрная история бриллиантовой мощи СССР © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Сейчас камень-рекордсмен находится в США. Его купили за полмиллиона долларов.

Технологию, по которой вырастили огромный алмаз, тщательно скрывают от конкурентов.

Выращивают взрослые алмазы из крошечных — диаметром около 0,5 миллиметра. Такие камни можно назвать алмазными эмбрионами: каждый включает в себя генетический код. С помощью химических веществ их выращивают в миллиметровые камни, которые в керамической колбе перемещают в огромный пресс. Там под высокой температурой камень за месяцы вырастает до рекордного алмаза.

Под каждым прессом алмазам создают условия, похожие на те, что на глубине сотни километров в толще земли.