До сих пор самые крупные выращенные алмазы были размером от 10 до 20 карат.
Сейчас камень-рекордсмен находится в США. Его купили за полмиллиона долларов.
Технологию, по которой вырастили огромный алмаз, тщательно скрывают от конкурентов.
Выращивают взрослые алмазы из крошечных — диаметром около 0,5 миллиметра. Такие камни можно назвать алмазными эмбрионами: каждый включает в себя генетический код. С помощью химических веществ их выращивают в миллиметровые камни, которые в керамической колбе перемещают в огромный пресс. Там под высокой температурой камень за месяцы вырастает до рекордного алмаза.
Под каждым прессом алмазам создают условия, похожие на те, что на глубине сотни километров в толще земли.