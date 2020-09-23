Если проблема Донбасса не решается на территории, где люди пытаются строить свое будущее, то это ее только усилит. Об этом российско-украинский социолог Евгений Копатько сказал в интервью изданию Украина.ру

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Зачем мы будем толочь воду в ступе? Должно быть политическое решение Российской Федерации и Запада в том числе. Если "Минск" не выполняется <…>, зачем мы задаем себе вопрос, сколько еще это будет длиться? Если проблема не решается на территории, где люди как-то пытаются строить свое будущее, то это усилит проблему», — сказал Копатько.

Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Задачей Минских соглашений было прекращение внутреннего конфликта на Украине и восстановление ее территориальной целостности. Для этого необходимо добиться устойчивого перемирия и, по согласованию с представителями Донбасса, провести ряд политических реформ в Украине.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.