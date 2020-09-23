Говоря о процессе урегулирования в Донбассе, он отметил, что «то, что должно было решаться быстро, и так решается достаточно долго».
«Зачем мы будем толочь воду в ступе? Должно быть политическое решение Российской Федерации и Запада в том числе. Если "Минск" не выполняется <…>, зачем мы задаем себе вопрос, сколько еще это будет длиться? Если проблема не решается на территории, где люди как-то пытаются строить свое будущее, то это усилит проблему», — сказал Копатько.
Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Задачей Минских соглашений было прекращение внутреннего конфликта на Украине и восстановление ее территориальной целостности. Для этого необходимо добиться устойчивого перемирия и, по согласованию с представителями Донбасса, провести ряд политических реформ в Украине.
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