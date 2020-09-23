По словам Зеленского, с Россией сейчас «сложные отношения», в то же время «раньше было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось мучительно обрывать».
«Говорить о нормализации — это накладывать штампы на сложные процессы. В данном случае — на процесс переговоров по достижению мира», — заявил он в интервью Hospodárske noviny.
По словам Зеленского, Киев хотел бы видеть больше стремления у Москвы ускорить достижение мира.
Напомним, именно украинская сторона блокирует урегулирование в Донбассе на протяжении последних шести лет, отказываясь выполнять свою часть соглашений, подписанных представителем Киева Леонидом Кучмой в Минске.
В 2014 году после госпереворота пришедшие к власти политики развязали гражданскую войну в Донбассе против несогласных с незаконной сменой власти. Ее жертвами стали более 10 тыс. человек.
Никакого стремления установить мир в собственной стране власти Украины не показали до сих пор.
При этом Россия не является стороной конфликта в Донбассе, что прописано в Минских соглашениях, а вместе с Францией и Германией выступает посредником.