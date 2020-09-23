По мнению Ходаковского, обычно мир гарантирует победа одной из сторон и полная капитуляция другой. Однако Донбасс будет исключением из-за сложностей геополитической обстановки и хитросплетений западной политики.
Поэтому, говорит он, даже если жители Донбасса дойдут до дальних рубежей Украины и силой докажут свое право на жизнь, победы все равно не будет.
«Можно было бы сказать, что включение нас в состав России и размещение военных баз на нашей территории обеспечит мир, но, будучи в составе России, мы уже будем воевать в той или иной форме в масштабах России — Запад такого поведения России не простит. Поэтому вечного мира не будет, но временный возможен», — сказал представитель Донецка.
Он уточнил, что по агентурным данным и с учетом приближающихся американских выборов говорить о перемирии на Донбассе не приходится. Наблюдения за украинскими позициями также подтверждают подготовку к военному сценарию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.