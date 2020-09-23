Разрубить гордиев узел «Минска-2» и принести мир в Донбасс не сможет ни один исход событий на Востоке Украины, так или иначе жителям ЛНР и ДНР придется воевать, рассказал экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

По мнению Ходаковского, обычно мир гарантирует победа одной из сторон и полная капитуляция другой. Однако Донбасс будет исключением из-за сложностей геополитической обстановки и хитросплетений западной политики.

Ходаковский: За ближайшие 25 лет Донбасс станет российским © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Можно было бы сказать, что включение нас в состав России и размещение военных баз на нашей территории обеспечит мир, но, будучи в составе России, мы уже будем воевать в той или иной форме в масштабах России — Запад такого поведения России не простит. Поэтому вечного мира не будет, но временный возможен», — сказал представитель Донецка.

Он уточнил, что по агентурным данным и с учетом приближающихся американских выборов говорить о перемирии на Донбассе не приходится. Наблюдения за украинскими позициями также подтверждают подготовку к военному сценарию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.