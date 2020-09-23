За затягиванием переговоров «Минска-2» стоит не столько Украина, сколько ястребы из Вашингтона, которые давно перехватили у Киева субъектность, диктуют условия и пока копят силы к новому удару по России, рассказал экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

По словам Ходаковского, Украина затягивает переговоры по Донбассу по вполне приземленной причине — «не получить по загривку от американцев за неверные действия».

Ходаковский рассказал, как Минск связан с выборами на Украине © из личного архива А.Ходаковского

«Растянуть Россию конфликтами, подавить экономически, парализовать ее волю и окончательно подчинить своему влиянию. Следует признать, что не все даже американские круги считают тему России приоритетной, и как следствие — ястребы ждут усиления своих позиций, чтобы надавить с новой силой», — сказал Ходаковский.

Он уточнил, что с учетом приближающихся американских выборов говорить о перемирии в Донбассе не приходится. Наблюдения за украинскими позициями также подтверждают подготовку к военному сценарию.

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