По словам Ходаковского, Украина затягивает переговоры по Донбассу по вполне приземленной причине — «не получить по загривку от американцев за неверные действия».
Решения за официальный Киев принимают именно в Вашингтоне, считает эксперт, а там позиция четкая и последовательная.
«Растянуть Россию конфликтами, подавить экономически, парализовать ее волю и окончательно подчинить своему влиянию. Следует признать, что не все даже американские круги считают тему России приоритетной, и как следствие — ястребы ждут усиления своих позиций, чтобы надавить с новой силой», — сказал Ходаковский.
Он уточнил, что с учетом приближающихся американских выборов говорить о перемирии в Донбассе не приходится. Наблюдения за украинскими позициями также подтверждают подготовку к военному сценарию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.