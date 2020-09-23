Часть украинцев, прибывающих в Крым, не выполняют предписаний Роспотребнадзора по тестированию на коронавирус. Об этом на оперштабе по борьбе с COVID заявила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская, передает РИА Новости Крым в среду, 23 сентября

После открытия границы с Украиной количество лиц, пересекающих госграницу, возросло с 250 в сутки до 750-800, а в последние дни уменьшилось до 550-600.

«Тем не менее, поток остается достаточно большой. Из прибывающих только 13% имеют при себе справки о прохождении теста на COVID. Остальные получают соответствующие предписания», — сказала Пеньковская.

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По всем остальным материалы передают в МВД республики. Лиц, не прошедших тестирование, ожидает привлечение к административной ответственности», — сказала Пеньковская.

В отношении нарушителей уже составлено 69 протоколов.

За последние сутки в Крыму зафиксировано 83 случая заражения, всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 3972 жителей полуострова, 54 скончались, 2532 выздоровели.