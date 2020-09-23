Украина является третьей страной в мире по количеству фото- и видеопродукции, изображающей сексуальное насилие над детьми. Об этом 23 сентября заявил на круглом столе в Киеве уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает «Цензор.НЕТ»

«Подкарпатская афера», или Как украинские сутенёры влияют на польскую политику © Yu Nguyen / flickr

«Сегодня Украина на третьем месте в мире по изготовлению материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми», — сказал он.

Отдельной проблемой Кулеба считает повторные допросы пострадавших детей в судебном процессе. Также уполномоченный по правам ребенка считает неприемлемым отсутствие ответственности за просмотр порнографических материалов с участием детей.

В связи с этим Кулеба призвал Раду внести соответствующие изменения в украинское законодательство.