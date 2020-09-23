По его мнению, попытка украинской стороны перенести переговоры ТКГ из Минска не могут стать рычагом влияния на события в Белоруссии, тут, скорее, внутренние причины.
«Затягивать сменой места переговоров реализацию [Минских] соглашений, когда они уже подписаны, не очень оправданно. Но в целом процесс ожидания налицо. По мнению всех причастных к происходящему — ожидают результаты выборов», — сказал Ходаковский.
Плюс ко всему, считает он, интерес Украины в затягивании переговоров связан с простым желанием «не получить по загривку от американцев за неверные действия».
При этом сами «ястребы» не торопятся с решением вопроса Донбасса, чтобы с усилением своих позиций с новой силой надавить на Россию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.