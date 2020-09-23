Идея перенести переговорную площадку Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в другую страну, например в Австрию, связана с ожиданием украинскими властями результатов местных выборов, которые могут повлиять на соотношение сил в стране, рассказал экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, попытка украинской стороны перенести переговоры ТКГ из Минска не могут стать рычагом влияния на события в Белоруссии, тут, скорее, внутренние причины.

«Затягивать сменой места переговоров реализацию [Минских] соглашений, когда они уже подписаны, не очень оправданно. Но в целом процесс ожидания налицо. По мнению всех причастных к происходящему — ожидают результаты выборов», — сказал Ходаковский.

Ходаковский: За ближайшие 25 лет Донбасс станет российским © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

При этом сами «ястребы» не торопятся с решением вопроса Донбасса, чтобы с усилением своих позиций с новой силой надавить на Россию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.