Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуги народа», кандидат в мэры Киева Ирина Верещук рассказала о случаях домогательства к женщинам в парламенте. Она поделилась этим на днях в эфире программы «Vласть vs Vлащенко»

Напротив Рады появился «лабиринт стереотипов» в поддержку женщин-политиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее, в декабре 2019 года Верещук стала участницей инцидента, связанного с недопустимым отношением к женщинам. Тогда из-за нее в Верховной Раде произошла потасовка между депутатами от «Слуги народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом. По данным источника во фракции, Лерос «нормально получил» от Бужанского за «плохое отношение к женщине», то есть к Верещук.

Как следует из переписки в чате Sluga Speakers, которая была опубликована позднее СМИ, Верещук сделала замечание Леросу, попросив его не использовать мат, в ответ на что он написал: «Нех…й делать». После этого кандидат в мэры Киева снова призвала коллегу извиниться, он же ответил: «У меня плотный график. Лет через восемь давай».

Тем временем 22 сентября 2020 года у здания Верховной Рады появился «лабиринт стереотипов» в поддержку женщин, который должен развенчать многочисленные предубеждения, связанные с путем девушек в политике. Инсталляция, установленная в рамках проекта «Идешь в политику не одна», состоит из восьми интерактивных комнат. В каждой из них размещена информация о барьерах, стереотипах и шаблонах, которые касаются женщин в политике.