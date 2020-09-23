«Такие явления (домогательства — ред.) есть, но не со мной. Не в моем случае. Я с таким практически никогда не сталкивалась… Я, видимо, настолько убедительна в моих, так сказать, вербальных проявлениях, и энергична, и настолько независима, что я даже не помню, чтобы меня кто-то обидел за мое женское начало. Так, по-человечески, наверное, конфликты были. Но знаете: обидеть Иру может каждый, не каждый сможет убежать», — заявила Верещук.
Тем не менее, в декабре 2019 года Верещук стала участницей инцидента, связанного с недопустимым отношением к женщинам. Тогда из-за нее в Верховной Раде произошла потасовка между депутатами от «Слуги народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом. По данным источника во фракции, Лерос «нормально получил» от Бужанского за «плохое отношение к женщине», то есть к Верещук.
Как следует из переписки в чате Sluga Speakers, которая была опубликована позднее СМИ, Верещук сделала замечание Леросу, попросив его не использовать мат, в ответ на что он написал: «Нех…й делать». После этого кандидат в мэры Киева снова призвала коллегу извиниться, он же ответил: «У меня плотный график. Лет через восемь давай».
Тем временем 22 сентября 2020 года у здания Верховной Рады появился «лабиринт стереотипов» в поддержку женщин, который должен развенчать многочисленные предубеждения, связанные с путем девушек в политике. Инсталляция, установленная в рамках проекта «Идешь в политику не одна», состоит из восьми интерактивных комнат. В каждой из них размещена информация о барьерах, стереотипах и шаблонах, которые касаются женщин в политике.