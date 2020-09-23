Стремление президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну в Донбассе не вызывает сомнений. Об этом в интервью изданию РБК-Украина заявил посол Европейского союза на Украине Матти Маасикас

Донбасс: «ни войны, ни мира» и туманное будущее © Facebook, Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

«Он действительно пытается добиться мира. Посмотрите на шаги, которые он сделал, пусть иногда и противоречивые для некоторой части украинского общества, например, согласование формулы Штайнмайера», — считает посол.

Матти Маасикас добавил, что ведущие страны ЕС прилагают все усилия, чтобы дать новый толчок процессу урегулирования в Донбассе. Он напомнил, что нынешнее бессрочное перемирие в Донбассе стало самым продолжительным за всю историю конфликта.

На минувшей неделе первый заместитель главы делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Резников напомнил, что президент Украины против того, чтобы в украинскую Конституцию внесли положение об особом статусе Донбасса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при нынешнем украинском правительстве невозможно выполнение Минских соглашений, цель которых — достичь прекращения вооруженного конфликта в Донбассе.