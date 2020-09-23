В Белоруссии задержали главного редактора негосударственного издания «Наша нива» Егора Мартиновича. Об этом в среду, 23 сентября, редакция сообщила в Telegram-канале

«Дома у главного редактора "Нашей нивы" Егора Мартиновича обыск, его задержали, когда он утром вышел с собакой во двор», — говорится в сообщении.

По словам жены Мартиновича, обыск связан с публикацией в газете о том, что одного из задержанных «диджеев свободы» в изоляторе якобы избивал замминистра внутренних дел Александр Барсуков.

Накануне президентских выборов в Белоруссии в Киевском сквере в Минске проходил городской праздник, на который пришли представители оппозиции, планировавшие провести флешмоб. В ключевой момент флешмоба звукорежиссеры, проводившие праздник, — Владислав Соколовский и Кирилл Галанов — включили песню В. Цоя «Перемен». Позже суд назначил им десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.

Белоруссия: новые акции протеста, «раскрытие» силовиков и причина, почему Москва дала кредит Минску © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% голосов.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые не прекращаются до сих пор.

По данным Службы внешней разведки РФ, протесты координируются и финансируются США при поддержке Украины, Литвы и Польши.