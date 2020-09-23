Из-за протестов в Белоруссии начались разговоры о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска, в частности, в Нур-Султан.
Полетаев напомнил, что в свое время Астана уже предлагала себя как площадку еще при экс-президенте Нурсултане Назарбаеве.
«Очень удобно такую нейтральную площадку найти. В свое время Минск просто оказался ближе и оперативнее. Теоретически вполне возможно, что площадка может переместиться в Нур-Султан. Но насколько это нужно — вопрос. Минск был долгой, но малорезультативной площадкой. Нужно проанализировать, насколько переговорная площадка в Нур-Султане будет эффективнее, чем в Минске», — сказал эксперт.
Он также отметил, что в период пандемии коронавируса многие международные проблемы стали решаться по видеосвязи или на переговорах межличностного уровня.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.