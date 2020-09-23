Deutsche Bank помогал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому отмывать деньги, которые он выводил из «Приватбанка» до его национализации. Об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), опубликованном 22 сентября

Американские злоключения Игоря Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода" Отмечается, что сотрудничество Коломойского с Deutsche Bank длилось с 2006 по 2015 год. Всего бизнесмену помогли провести более тысячи сомнительных транзакций на сумму более $750 миллионов (57,2 миллиарда рублей), которые были выведены в США, где сейчас рассматривают дело против Коломойского.

Журналисты уверяют, что основная масса денег олигарха и его партнера, совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова прошла через Виргинские острова.

Ранее на сайте Минюста США появилась информация о том, что Коломойского обвиняют в отмывании денег «Приватбанка». Бизнесмен заявил, что все было легально.