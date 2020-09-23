Строительство «Северного потока-2» отклонилось от первоначального графика почти на год из-за санкций США, а один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Фридрих Мерц в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.
Несмотря на то что Берлин является лидером Евросоюза, отметил эксперт, в данном случае его лидерство будет поставлено под сомнение, поскольку «слабая Польша» вынудит Германию отказаться от нужного ей проекта.
«Может быть, имеет смысл тогда больше прислушиваться к слабой Польше, чаще с ней дружить, чаще ее поддерживать. В этой логике будут мыслить окружающие страны Евросоюза. Не только Прибалтика, но и та же Румыния», — указал Ищенко.
И если Польша одержит эту геополитическую победу над Германией, это будет стимулировать возникновение единой позиции восточноевропейских стран, которая будет далека от комплиментарности по отношению к Берлину, подчеркнул политолог.
Германия своей неадекватной реакцией на историю с Навальным сама себе создала проблемы и сама должна выбираться из этой ситуацией, добавил специалист.
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