Тема оружия России поднимается в США не только при необходимости получить больше денег от Конгресса на конкурирующие проекты, но и когда речь идет о реальных угрозах. Из этого можно сделать вывод, что у российских оружейников дела идут довольно успешно. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман 23 сентября в интервью радио «Аврора»

Вассерман объяснил, какой опыт Украины и России может пригодиться Белоруссии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Важно, что разработки идут не только на заделе советских времен. Есть и вещи, созданные на основе новых идей. Могу с уверенностью сказать: "И коль захочет враг проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять», — отметил эксперт.

Говоря о боеготовности России и ее военном потенциале, Вассерман сообщил о качественном превосходстве современного оружия РФ над западными аналогами, однако количественное соотношение сил складывается не в пользу Москвы.

Так, по его оценке, Су-57 намного опережает американские F-22 и F-35, но Штаты выпустили несколько сотен этих самолетов, тогда как РФ — чуть более десятка Су-57, и то же самое касается танка Т-14 «Армата» и западного «Абрамса».

Но поскольку так было практически всегда, лучший способ защиты для России — безукоризненное исполнение обязательств, чтобы не было поводов на нас напасть, и тогда качественное превосходство в сочетании с грамотной политикой обеспечит безопасность России, добавил он.