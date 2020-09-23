Ранее авторитетное американское издание The National Interest сообщило, что оборона США не справится с российской гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракетой «Авангард». По их оценке, ПРО Америки способна только на перехват нескольких межконтинентальных баллистических ракет, запущенных такой небольшой страной, как Северная Корея.
«Важно, что разработки идут не только на заделе советских времен. Есть и вещи, созданные на основе новых идей. Могу с уверенностью сказать: "И коль захочет враг проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять», — отметил эксперт.
Говоря о боеготовности России и ее военном потенциале, Вассерман сообщил о качественном превосходстве современного оружия РФ над западными аналогами, однако количественное соотношение сил складывается не в пользу Москвы.
Так, по его оценке, Су-57 намного опережает американские F-22 и F-35, но Штаты выпустили несколько сотен этих самолетов, тогда как РФ — чуть более десятка Су-57, и то же самое касается танка Т-14 «Армата» и западного «Абрамса».
Но поскольку так было практически всегда, лучший способ защиты для России — безукоризненное исполнение обязательств, чтобы не было поводов на нас напасть, и тогда качественное превосходство в сочетании с грамотной политикой обеспечит безопасность России, добавил он.