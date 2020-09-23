Археологи обнаружили в Житомирской области город времен Киевской Руси. Об этом 22 сентября написал на своей странице в Facebook научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Александр Алферов

«Археологи, обследовавшие место находки Городницкого сокровища под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси! Он "потерялся" прямо в Городнице! Только профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города», — отметил Алферов. Археологи бьют тревогу: украинские газовики уничтожают уникальное скифское городище © Facebook, Охоронна археологічна служба України Кроме того, археологи нашли первые небольшие фрагменты обожженной глины, с присущей формой для плинфы — кирпича княжеского времени.