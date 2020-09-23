«Археологи, обследовавшие место находки Городницкого сокровища под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси! Он "потерялся" прямо в Городнице! Только профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города», — отметил Алферов.
Специалисты обнаружили две линии обороны — валы Древней Городницы. Также в то время были созданы специально подготовленные оборонительные крутые склоны.
Кроме того, археологи нашли первые небольшие фрагменты обожженной глины, с присущей формой для плинфы — кирпича княжеского времени.