«Назначить Гарника Кирилла Юрьевича на должность судьи Окружного административного суда города Киева», — гласит текст указа.
В 2004 году 21-летний Кирилл Гарник увлекался пением и участвовал в российском проекте «Фабрика звезд».
На должность судьи Окружного админсуда Киева Гарник впервые был назначен в марте 2013 года экс-президентом Украины Виктором Януковичем. До этого он был судьей Полтавского окружного административного суда.
В июле 2013 года Гарник запретил акции протеста против визита в Киев президента РФ Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднование 1025-летия Крещения Руси.
Также известно, что мать Гарника, Людмила Гарник, с 2007 года является судьей Северного Апелляционного хозяйственного суда в Киеве.