Президент Украины Владимир Зеленский назначил судьей Окружного админсуда Киева участвовавшего в российском шоу «Фабрика звезд» Кирилла Гарника. Соответствующий указ появился на сайте главы государства 22 сентября

«Назначить Гарника Кирилла Юрьевича на должность судьи Окружного административного суда города Киева», — гласит текст указа.

Кого украинцы видят президентом: Зеленский лидирует, но рейтинги уже не те © president.gov.ua Кирилл Гарник увлекался пением и участвовал в российском проекте «Фабрика звезд».

На должность судьи Окружного админсуда Киева Гарник впервые был назначен в марте 2013 года экс-президентом Украины Виктором Януковичем. До этого он был судьей Полтавского окружного административного суда.

В июле 2013 года Гарник запретил акции протеста против визита в Киев президента РФ Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднование 1025-летия Крещения Руси.

Также известно, что мать Гарника, Людмила Гарник, с 2007 года является судьей Северного Апелляционного хозяйственного суда в Киеве.