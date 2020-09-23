В Кировском райсуде Днепра прошло заседание по делу губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко о коррупционных нарушениях. Об этом сообщило издание «Наше Місто» 22 сентября

Жену губернатора Днепропетровской области уличили в работе на Россию

Отмечается, что в своей декларации за 2019 год Бондаренко задекларировал 2,08 миллиона гривен (5,6 миллиона рублей) дохода. Сюда же вошла зарплата губернатора в 58 тысяч гривен (155,8 тысячи рублей) в месяц, прибыль от продажи корпоративных прав в компаниях, которыми он владел до вступления в должность губернатора, и подарок от отца в размере 500 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей).

«Путем нехитрых математических вычислений получаем — состояние главы Днепропетровской облгосадминистрации выросло на 1,1 миллиона гривен (2,95 миллиона рублей — ред.). В частности, до 6,3 миллиона гривен (16,9 миллиона рублей. — Ред.), учитывая нынешний курс доллара и евро», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что незадекларированным остался еще один миллион. Речь идет о ценных бумагах Минфина Украины, которые губернатор Днепропетровщины купил в 2019 году на сумму 2,3 миллиона гривен (6,2 миллиона рублей). Таким образом, Бондаренко не указал в декларации 1,3 миллиона гривен (3,5 миллиона рублей).

Судья Кировского райсуда Днепра рассмотрела два протокола, которые направило НАПК. Оба обвинения касаются нарушения требований по совмещению государственной службы с прочими видами деятельности.