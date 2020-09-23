Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян усомнился в адекватности украинского лидера Владимира Зеленского из-за его одержимости крымским вопросом. Об этом сообщает сайт Дни.ру 22 сентября

Зеленский хочет поднять вопрос создания переговорной площадки по Крыму на саммите Украина – ЕС © president.gov.ua Жозепом Боррелем вопрос возвращения Крыма. Украинский президент заявил, что тема принадлежности полуострова должна сохраняться в поле внимания ООН и ЕС, а также предложил создать дискуссионную площадку для переговоров об «оккупации».

Манукян предположил, что Зеленский употребляет психотропные вещества.

«У меня всего лишь один вопрос к нему. Что он курит, если у него такие навязчивые фантазии время от времени возникают?» — заявил он.

По мнению специалиста, озабоченность Зеленского Крымом доходит до «откровенного бреда». В связи с этим эксперт ОП посоветовал украинскому лидеру посетить врачей, чтобы те избавили его от навязчивых идей.