Ранее Зеленский в очередной раз обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем вопрос возвращения Крыма. Украинский президент заявил, что тема принадлежности полуострова должна сохраняться в поле внимания ООН и ЕС, а также предложил создать дискуссионную площадку для переговоров об «оккупации».
Манукян предположил, что Зеленский употребляет психотропные вещества.
«У меня всего лишь один вопрос к нему. Что он курит, если у него такие навязчивые фантазии время от времени возникают?» — заявил он.
По мнению специалиста, озабоченность Зеленского Крымом доходит до «откровенного бреда». В связи с этим эксперт ОП посоветовал украинскому лидеру посетить врачей, чтобы те избавили его от навязчивых идей.