В Организации Объединенных Наций (ООН) поблагодарили президента России Владимира Путина, предложившего российскую вакцину для сотрудников всемирной организации. Об этом 23 сентября сообщает gazeta.ru

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