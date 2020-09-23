«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», — сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В середине августа российский лидер объявил о регистрации первой в России вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Она получила название «Спутник V».
Накануне, выступая на Генеральной ассамблее ООН, Путин заявил, что Россия готова предоставить бесплатно отечественную вакцину сотрудникам всемирной организации.