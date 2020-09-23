В Европарламенте заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса
В Европарламенте заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса
© РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», — сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В середине августа российский лидер объявил о регистрации первой в России вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Она получила название «Спутник V».

Накануне, выступая на Генеральной ассамблее ООН, Путин заявил, что Россия готова предоставить бесплатно отечественную вакцину сотрудникам всемирной организации.