«Членам [каждого клуба] напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций". — Ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности". — Ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток — 2" или "Турецкий поток"», — говорится в документе.
В циркуляре «настоятельно» рекомендуется участникам клуба «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream», чтобы избежать санкционных рисков.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против строительства трубопровода выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.