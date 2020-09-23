Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) приняла решение не предоставлять страховку судам, участвующим в строительстве трубопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в циркуляре, распространенном от имени всех клубов, входящих в группу, передает РИА Новости 23 сентября

«Членам [каждого клуба] напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций". — Ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности". — Ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток — 2" или "Турецкий поток"», — говорится в документе.

С каждым днем горячее. США создают коалицию против «Северного потока - 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против строительства трубопровода выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.